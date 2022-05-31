Son dakika: Ankara'da Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı 3 yılın ardından düzenlendi

Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, savunması, ekonomisi, enerji güvenliği ve göç yönetimi açısından "anahtar ülke" olduğunu vurgulayan Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda "adil muamele" beklediğini ve üyelik sürecinin hızlandırılmasıyla reform sürecinin de hız kazanacağını kaydetti.