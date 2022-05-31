SON DAKİKA: Başkan Erdoğan davet etti! Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye resmi ziyaret

Erdoğan, 11 Nisan'da telefonla görüştüğü Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif ile Beştepe'de bir araya gelecek.

Konuk başbakan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni gerçekleştirilecek.

Törenin ardından Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, baş başa görüşme gerçekleştirecek. Daha sonra Erdoğan ve Şerif, ilgili bakanların katılımıyla heyetler arası toplantıya başkanlık edecek.

İkili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak

Bu yıl Türkiye ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 75'inci yılı. Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Ticaretten turizme ulaşımdan savunma sanayiine kadar farklı alanlarda iş birliğinin artırılması için atılabilecek adımlar konuşulacak.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER DE GÜNDEMDE

Erdoğan ve Şerif'in gündeminde bölgesel ve uluslararası gelişmeler de olacak. Rusya-Ukrayna savaşı, Afganistan'daki son durum ve Keşmir sorunu ile ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Şahbaz Şerif, 3 gün sürecek ziyaretinde Pakistan-Türkiye İş Konseyi Forumu'na da iştirak edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirecek.