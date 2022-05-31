Son dakika: Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

ÜSTEL ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel Erdoğan ile görüşmesi öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Resmi temaslar için Ankara'ya gelen Üstel, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Üstel, deftere şunları yazdı:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. Hükümeti'nin Başbakanı olarak anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimi gerçekleştirerek manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duymaktayım. Zor bir dönemde bu önemli görevi devralırken ülkemiz, vatanımız, devletimiz, bayrağımız ve en önemlisi de mensubu olmaktan daima gurur duyduğumuz yüce Türk ulusu için her zaman çok çalışacağıma söz veriyorum. Sizin çizdiğiniz yoldan sapmadan, gösterdiğiniz ilke ve devrimler ışığında yürüyen Kıbrıs Türkleri olarak bizler her daim ideolojilerinizi en değerli rehberimiz olarak kabul ettik. En asli vazifemiz, böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla sizlerin eserlerini yaşatmak, Cumhuriyeti yüceltmek ve sizin düşünceleriniz rehberliğiyle ülkemizi daha ileri noktalara, daha refah bir geleceğe taşımaktır.

Üstlenmiş olduğumuz bu kutsal görevde anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden aldığımız destek ve güçle, milli değerlerimizden asla taviz vermeden inançla ilerlemeye devam edeceğimize ve her türlü sıkıntının üstesinden gelerek daha güzel yarınlara kavuşacağımıza olan inancımız tamdır. Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız. Aziz ruhunuz şad olsun."

Başbakan Üstel, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek ve ardından heyetler arası toplantı yapılacak.

Üstel, sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Kabulün ardından Üstel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşecek.

Ankara ziyaret programı çerçevesinde Başbakan Üstel'e hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı eşlik ediyor.