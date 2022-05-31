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    • 31.05.2022 17:15
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    Balıkesir'de kontrolden çıkan araç defalarca takla attı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

    Son dakika haberine göre Balıkesir'de kontrolden çıkarak takla atan bir otomobil hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan sürücü ağır yaralanırken, yanındaki kişi hayatını kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç defalarca takla attı

    Balıkesir'de, kontrolden çıkarak taklalar atıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Baran G. (27) ağır yaralanırken, yanındaki Oğulcan Karakuş (22) ise yaşamını yitirdi.

    Kaza, Havran ilçesi Balıkesir- Edremit yolu Şapçı mevkisinde meydana geldi. Baran G.'nin kullandığı 10 BU 498 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak taklalar attı. Aracın hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, otomobildeki Oğulcan Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Baran G. ise ambulansla götürüldüğü Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Güncel Balıkesir'de kontrolden çıkan araç defalarca takla attı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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