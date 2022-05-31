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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu

    Başkan Erdoğan, “Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettik. Akıl ve vicdan sahibi hiç kimse bunu inkar edemez” dedi.

    Bir asırlık yol kat ettik

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda önemli açıklamalar yaptı:



    Şu günlerde akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceğine inandığım bir gerçek vardır. Bu gerçek de Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettiğidir.



    Dünyanın pek çok yerinde bize bu kadar kısa sürede bu kadar devasa atılımları nasıl gerçekleştirdiğimizi soruyorlar. Hatta sormakla kalmayıp heyetler göndererek bizzat kurumlar nezdinde incelemeler yaptırıyorlar.



        Meseleye ülkemize ve milletimize en kısa sürede mümkün olan en çok eserin ve hizmetin kazandırılması penceresinden bakıyoruz. Denetim ve yargı organları ise meseleyi hukuka uygunluğu yönünden değerlendirecektir.



        Önemli olan bu iki yaklaşımı, ülkenin çıkarlarını en üst düzeyde tutacak bir yerde buluşturmaktır. Bunun için Sayıştay'ın denetimini sadece açık arama veya ceza penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum.



        Biz birilerinin yaptığı gibi hakim savcısından polisine kadar kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçilerimize alan açmaya çalışmadık.



            Yalan ve yanlış bilgilerle kamuoyunun meşgul edilmesinden daha tehlikelisi eksik ve çarpıtılmış bilgilerle bu işin yapılmasıdır. Türkiye'nin yapıcı bakış açısına ihtiyacı vardır.



            KKTC MASADA
            Başkan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yaptığı çıkış, İngiliz medyasına yansıdı. Express.co.uk haber sitesi, müzakerelerde, KKTC'nin statüsünü gündeme getirdiğini yazdı. Bu arada İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Ankara'nın haklı istekleri karşısında geri adım attı. "Türkiye'ye silah satabiliriz" açıklaması yapıldı.



            ADIM YOKSA ONAY YOK
            Başkan Erdoğan İngiliz merkezli The Economist dergisine bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik kabulünü riskli bulduğunu yazdı. Erdoğan, "İki ülke adım atmazsa Türkiye'nin duruşu değişmez" dedi.



                PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ
                Başkan Erdoğan, Putin'e "Ukrayna'da barış zemini oluşturulmalı" dedi. Ardından Zelenski ile görüştü. "Müzakereler devam etmeli. Arabulucuk dahil her türlü desteği vermeye hazırız" ifadesini kullandı.

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                Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu
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