Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda önemli açıklamalar yaptı:
Şu günlerde akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceğine inandığım bir gerçek vardır. Bu gerçek de Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettiğidir.
Dünyanın pek çok yerinde bize bu kadar kısa sürede bu kadar devasa atılımları nasıl gerçekleştirdiğimizi soruyorlar. Hatta sormakla kalmayıp heyetler göndererek bizzat kurumlar nezdinde incelemeler yaptırıyorlar.