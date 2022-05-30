Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayıştayımızın bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. 160 yıldır bu güzide kurumumuzun çatısı altında ülkemize samimiyetle hizmet eden herkesi şükranla yad ediyorum. Sayıştay'ın denetimi altına giren devlet bütçesi, 85 milyonun rızkından keserek kamuya aktardığı kaynaklardan oluşuyor. Bu kurumumuz hukuk devletinin temel taşlarından biridir.

Sayıştayımız sahip olduğu birikim, kendine verilen yetkilerle kamu yönetim sistemimizde kilit bir role sahiptir. Hiçbir kamu kurumunun rakibi ya da ikamesi değildir. Kendisi doğrudan hesap soran değil, hesap sorulmadan önceki çalışmaları yapan bir kurumdur. Sayıştay'ı 2006 ve 2010'da çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik. Sayıştay mensuplarının özlük haklarında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle sizlerin çalışma haklarını da düzelttik. Denetim faaliyetlerinizi her türlü etkiden uzak şekilde yapabilmenizi sağladık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra da Sayıştay'ın imkanlarını artırmayı sürdürdük.

Şu günlerde akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek vardır. Türkiye'nin demokrasi sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettik. Dünyanın pek çok yerinde bize bu kadar kısa sürede bu kadar devasa atılımları nasıl gerçekleştirdiğimizi soruyorlar, heyetler göndererek kurumlar nezdinde incelemeler yaptırıyorlar. Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak olumsuz kimi örneklerin ortaya çıkabildiğini de biliyorum. Hukukun değil de başka güçlerin işaretine göre çalışan her kurum eninde sonunda vesayet damgası yemeye mecburdur.

Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi hakim savcısından polisine kadar kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçilerimize alan açmaya çalışmadık, çalışmayız. Devlet geleneğimizin adabına aykırı bir söz söylememeye azami dikkat gösteriyoruz.

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