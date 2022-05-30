İngiliz basınından flaş iddia! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinde masada KKTC statüsü var!

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılabilmek için, terör örgütleri konusunda ilk günden itibaren tavrını ortaya koyan Türkiye'ye sorunların çözümüne dair sıcak mesajlar gönderiyor. İngiltere basınından Express gazetesi, NATO sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetinden üst düzey bir kaynağın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından yürütülen genişleme planlarının "uzun zaman alacağı" konusunda uyardığını söylediği kaydedildi.
NATO ÜYELİĞİ
İki İskandinav ülkesinin NATO sürecinde yeni bir mesele ortaya çıktığı belirtilen haberde, Ankara'nın, Kıbrıs'ta çözüm için baskı kurduğu ifade edildi.