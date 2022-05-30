İngiliz basınından flaş iddia! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinde masada KKTC statüsü var!

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılabilmek için, terör örgütleri konusunda ilk günden itibaren tavrını ortaya koyan Türkiye'ye sorunların çözümüne dair sıcak mesajlar gönderiyor. İngiltere basınından Express gazetesi, NATO sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi aktardı.