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    • 30.05.2022 18:24
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    İngiliz basınından flaş iddia! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinde masada KKTC statüsü var!

    İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için başvuru yaparken Türkiye'nin tavrı gayet net. Terör örgütü PKK ile yakın temasta olan devletere sert tepki gelirken, Türkiye somut bir adım bekliyor. Müzakere görüşmeleri devam ederken İngiliz basınında bir iddia ortaya geldi. İngiltere basınından Express gazetesi, NATO sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi aktardı. Haberde, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in savunma ittifakına katılmasına izin verme müzakerelerinin bir parçası olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) statüsünü masaya koymayı düşünüyor." denildi.

    İngiliz basınından flaş iddia!

    İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılabilmek için, terör örgütleri konusunda ilk günden itibaren tavrını ortaya koyan Türkiye'ye sorunların çözümüne dair sıcak mesajlar gönderiyor. İngiltere basınından Express gazetesi, NATO sürecine ilişkin yeni bir gelişmeyi aktardı.

    KKTC GÜNDEMDE

    Haberde, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in savunma ittifakına katılmasına izin verme müzakerelerinin bir parçası olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) statüsünü masaya koymayı düşünüyor." denildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetinden üst düzey bir kaynağın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından yürütülen genişleme planlarının "uzun zaman alacağı" konusunda uyardığını söylediği kaydedildi.

    NATO ÜYELİĞİ

    İki İskandinav ülkesinin NATO sürecinde yeni bir mesele ortaya çıktığı belirtilen haberde, Ankara'nın, Kıbrıs'ta çözüm için baskı kurduğu ifade edildi.

        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yakın bir kaynağın, Tatar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp resmen tanınmayan söz konusu ülkenin statüsünün NATO görüşmelerinde masaya yatırılmasını talep ettiğini doğruladığı notu paylaşıldı.

        KKTC lideri Tatar, Sunday Express'e verdiği demeçte, amacının Kuzey Kıbrıs'ın ayrı bir ülke olarak tanınması olduğunu söylemişti.

        Aynı haberde ayrıca, İngiliz bakanların, Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşlara izin verme fikrine sıcak baktığının anlaşıldığı kaydedildi.
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