Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü! Gündemde ikili ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşı var

İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.

İki lider görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konuları değerlendirildi.

ERDOĞAN: TÜRKİYE GÖZLEM MEKANİZMASINDA ROL ÜSTLENMEYE HAZIR

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu aktardı.





Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa, İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi.

"30 KM DERİNLİĞİNDE TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE OLUŞTURULAMADI"

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Başkan Erdoğan, Ekim 2019'daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.