Gaziantep’te canlı bomba paniği yaşatan Ümit Koçyiğit’in ifadesi ortaya çıktı! Bakın amacı neymiş

Başında bere, üzerinde kaban bulunan ve kıyafetinden sarkan kablolar ile kendisine canlı Bomba görüntüsü veren şüpheli, polislerin uyarısına rağmen içeri girmeye çalışınca ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemede Koçyiğit'in üzerinde ve yanındaki poşette patlayıcıya rastlanmadı. Polislerin ateş açmasıyla yaralanan ve hastanede tedaviye alınan şüphelinin kanında uyuşturucu maddeye rastlandı.