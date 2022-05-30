Başkan Erdoğan, Şehitler İslam Sancak ve Muhammed Serttaş'ın ailelerine taziye mesajı gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak ile Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman çavuşlar Sancak ile Serttaş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

YARALANAN SERTTAŞ HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Serttaş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İSLAM SANCAK ÇATIŞMADA ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dün, teröristlerde çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT İSLAM SANCAK'IN AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

ençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın (30), Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Sancak'ın Erenköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi. Anne Hanım, baba Recep ve aile üyelerini, askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrakları asıldı.

Beş kardeşi bulunan şehidin nişanlı olduğu ve bu yaz düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.