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    • 29.05.2022 19:08
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    Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı haberi "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz" paylaşımıyla duyurdu.

    15 terörist etkisiz hale getirildi!

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



    Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yapıldı.



    Paylaşımda, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi
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