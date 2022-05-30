Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ayasofya'da çok ciddi bir tadilat gerçekleştirilecek

"ÖN YARGILARLA HAREKET EDERSEK SONUÇ ALAMAYIZ"

Türkiye'nin turizm tanıtımı için hazırlanan "goturkiye.com" sitesinin geçen yıl 80 milyon tıklama aldığını kaydeden Ersoy, bu yılki hedefin 200 milyon tıklanma olduğunu dile getirdi.

Bakan Ersoy, son dönemde iptal edilen konserlere de değinerek, "Bizim için en önemli şey, bakanlık olarak kültür ve sanatın desteklenmesidir. Bunun için her türlü kültür-sanat aktivitesinde yer almaya çalışıyoruz. Hükümetimizin de ortak politikasıdır. Örnek verecek olursak, şu anda İstanbul'da Beyoğlu, Ankara'da da Başkent Kültür Yolu festivalleri gerçekleştirilmekte. İki festivalde toplam 10 binden fazla sanatçı, 2 binden fazla etkinlikte yer alıyor. Dünyayla kıyasladığınız zaman bu kadar geniş çapta yapılmış hiçbir organizasyon yok." dedi.

Festivaller organize edilirken bir firma tarafından İspanyol keman virtüözü Ara Malikian'ın önerildiğini söyleyen Ersoy, sanatçının sosyal medya hesabında Atatürk'e hakaret ettiği paylaşımlarını tespit edilmesi üzerine, konserin festivalden çıkarıldığını aktardı.

Ersoy, şarkıcı Melek Mosso'nun bu hafta Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Her zaman söylüyorum, lütfen ön yargılarımızı bir tarafa bırakalım. Ön yargılarla hareket edersek sonuç alamayız. Geniş resme bakmaya çalışalım. Kültür ve Turizm Bakanı olarak diyorum ki, 'Sanatın ve kültürün destekçisiyiz.' Özellikle vurgulayarak söylüyorum, bu bizim hükümet politikamız. Bakanlık, hiç olmadığı kadar festivallere yer açıyor, yoğun bir şekilde, sanatçı kitleleriyle yüzlerce, binlerce etkinlik gerçekleştiriyor. Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivalleriyle sınırlı kalmıyoruz. Son baharda Diyarbakır'ı da dahil ediyoruz. Önümüzdeki sene İzmir'i dahil ediyoruz. Arada Adana Portakal Çiçeği Festivali var, onu da sahiplendik. Şu anda çok geniş bir festival de Konya'da yapıyoruz, mistik müzikle ilgili."

"RAMİ KIŞLASI DÜNYAYLA YARIŞACAK SAYILI KÜTÜPHANELERDEN BİRİ OLACAK"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaların devam ettiği Rami Kışlası'nın dünyayla yarışacak sayılı kütüphanelerinden biri olacağını aktararak, "Rami Kışlası'nı yıl sonuna kadar yetiştirmeyi hedefliyoruz. 36 bin metrekareden fazla kapalı alanı olan hem restorasyon hem renovasyon hem yeni inşa olarak 3 ayrı bölümden bahsediyoruz. Ortasında 50 bin metrekarelik bir avlu var. Bu avluyu da büyük bir millet bahçesi şeklinde dizayn ediyoruz." diye konuştu.