AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı. Akyürek, teklifin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla verdiği önerge üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, teklifte çok olumlu maddeler bulunduğunu ancak 29'uncu maddenin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. Söz konusu maddenin, kıyılar ve sahil şeritlerine ilişkin olduğunu anlatan Zeybek, maddenin geri çekilmesini istedi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Türkiye Çevre Ajansının yönetim kadrolarının oluşumunu eleştirerek, "Buralar ak kadrolara veriliyor. Bu ülkeyi bakanlar, başbakan, cumhurbaşkanı yönetir. Şirketlere teslim ederseniz, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini şirketlere peşkeş çekmiş olursunuz." sözlerini sarf etti.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, teknelerin, yatların kıyıya yanaşıp ağaçlara halat veya rastgele denizlere çapa atmalarının, deniz canlılarının zarar görmesine ve azalmasına yol açtığını anlattı. Bunların önlenmesi için yürütülen mapa ve şamandıra yapılması, işletilmesine yönelik projelerin, Bakanlığın uhdesinde gerçekleştirildiğini kaydeden Demir, Bakanlığın, bu projelerin gerçekleştirilmesini Türkiye Çevre Ajansı gibi tüzel kişilikler üzerinden yapabileceğine işaret etti.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, bu maddenin yasalaşması halinde, sahil bölgelerinin "mafya organizasyonlarının eline geçeceğini" iddia ederek, iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, teklifin söz konusu maddesiyle sadece özel çevre koruma bölgelerindeki kıyılara ilişkin yetki alınmasının hedeflendiğini anlattı.

Salgın sürecinde artan tekne trafiğinde özellikle büyük gemilerin çapa atmasının, deniz yaşamına zarar verdiğini dile getiren Birpınar, teklifle devletin bu konudaki denetim yetkisinin devredilmediğine dikkati çekti. Düzenlemenin, söz konusu kıyılardaki deniz canlılarının korunması amacıyla bir kamu hizmeti verilmesini hedeflediğini anlatan Birpınar, bu hizmetlerin kanunla kurulan Türkiye Çevre Ajansı eliyle verilmesinin amaçlandığını belirtti. Birpınar, "Bu, Ajans eliyle yapılacak ve kar amacı gütmeyecek bir iştir. Anayasa'ya aykırı da değildir." diye konuştu.

Komisyonda teklif üzerindeki görüşmeler sürüyor.