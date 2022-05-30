PKK'lı teröristler Zor Mağar'da A Haber kameralarına yakalandı: Terör örgütünde operasyon paniği

Bölgeden sıcak görüntüleri paylaşan Uğurbaş son olarak şunları aktardı: "Biz de kameraman arkadaşımla birlikte bölgeyi gözlemlerken bu görüntülere rastladık ve sıcağı sıcağına paylaşıyoruz izleyicilerimizle. O binada aslında daha önce sivillere ait bir binaydı. Terör örügütü bölgeyi işgal ettikten sonra sivillere ait ev ve iş yerleri de dahil olmak üzere ya yıktı ya da işgal etti. İşgalden sonra da çevresine toprak siperler yaptı mevzilendi tüneller kazdı."

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