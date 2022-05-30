PKK'lı teröristler Zor Mağar'da A Haber kameralarına yakalandı: Terör örgütünde operasyon paniği

Türkiye'nin olası operasyon sinyali teröristlerde paniğe yol açtı.
A Haber ekibi, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristleri Suriye'nin kuzeyinde işgal ettikleri Zor Mağar köyünde görüntüledi.
Karkamış'ta Ayn el-Araba bağlı Zor Mağar köyü kırsalı bulunduğunu belirten A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, "Kırsalda bulunan PKK/YPG terör örgütüne ait bir karargah ya da nöbet noktasına bir araç geldi. Araçtan üzerinde kamuflajı olan PKK/YPG'li 2 terörist indi. Aracın etrafında bir hareketlilik var. Binadan çıkan başka bir terörist onların yanına geldi bir şeyler konuştular ve araca bir şeyler yüklendi." dedi.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'DE OPERASYON PANİĞİ