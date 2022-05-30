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    • 30.05.2022 15:04
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    PKK'lı teröristler Zor Mağar'da A Haber kameralarına yakalandı: Terör örgütünde operasyon paniği

    Son dakika haberi! Türkiye'nin olası operasyon sinyali teröristlerde paniğe yol açtı. A Haber ekibi, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristleri Suriye'nin kuzeyinde işgal ettikleri Zor Mağar köyünde görüntüledi. A Haber geçtiğimiz günlerde de Tel Rıfat'ın Marenez ve Maliki köylerindeki teröristleri drone ile görüntülemişti.

    takvim.com.tr
    Terör örgütünde operasyon paniği!

    Türkiye'nin olası operasyon sinyali teröristlerde paniğe yol açtı.

    A Haber ekibi, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristleri Suriye'nin kuzeyinde işgal ettikleri Zor Mağar köyünde görüntüledi.

    Karkamış'ta Ayn el-Araba bağlı Zor Mağar köyü kırsalı bulunduğunu belirten A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, "Kırsalda bulunan PKK/YPG terör örgütüne ait bir karargah ya da nöbet noktasına bir araç geldi. Araçtan üzerinde kamuflajı olan PKK/YPG'li 2 terörist indi. Aracın etrafında bir hareketlilik var. Binadan çıkan başka bir terörist onların yanına geldi bir şeyler konuştular ve araca bir şeyler yüklendi." dedi.



    TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'DE OPERASYON PANİĞİ


        Terör örgütü PKK/YPG'lilerin zaman zaman nöbet değişimi yaptıklarına dikkat çeken Uğurbaş, "Bu tür görüntülere rastladığımızda şunu anlayabiliyoruz zaman zaman bir nöbet değişimi olabiliyor bu nöbet noktasındaki PKK'lı teröristle diğeri değişiyor. Zaman zamansa başka bir takviye silah ya da mühimmat için gelmiş olabiliyor PKK/YPG'li teröristler. Bunları yaparken sivil görünüşlü araçları kullanmayı tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.

        Bölgeden sıcak görüntüleri paylaşan Uğurbaş son olarak şunları aktardı: "Biz de kameraman arkadaşımla birlikte bölgeyi gözlemlerken bu görüntülere rastladık ve sıcağı sıcağına paylaşıyoruz izleyicilerimizle. O binada aslında daha önce sivillere ait bir binaydı. Terör örügütü bölgeyi işgal ettikten sonra sivillere ait ev ve iş yerleri de dahil olmak üzere ya yıktı ya da işgal etti. İşgalden sonra da çevresine toprak siperler yaptı mevzilendi tüneller kazdı."

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