CHP'de yolsuzluk paniği! Belediyeleri operasyon korkusu sardı: Herkes her şeyi biliyor





İşte Övür'ün bugünkü yazısı;



Yakın tarihimizde büyük siyasi başarılara imza atan, yüzde 50'ler üzerinde oy alan liderler bile böylesine kibirli bir dil kullanmadı. Öyle kibirli ki, kendisini "siyaset mühendisliği" ile İstanbul'a başkan yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ekarte etmek için yapmadığı numara kalmadı. Yüzüne gözüne bulaştırdığı son Karadeniz gezisi sonrası kendisini biraz eleştiren seçmenlerine bile "Vız gelir tırıs gider" diye meydan okudu.

Aynı kibirle, şimdi arkasında yüzde 52 halk desteği olan Başkan Erdoğan'a karşı ölçüsüz konuşuyor:

"Kimsiniz siz? Günün sonunda bir avuç insansınız. Biz, size 85 milyondan bahsediyoruz. Biz, size 16 milyon insanımızdan bahsediyoruz." Allah Allah, arkasında 26 milyon oy olan bir siyasi lider bile böyle hadsiz bir dil kullanmadı...

Ama o, o kadar pervasız ki "siyaset mühendisliği" ile HDP'ye taviz verilerek, İyi Parti'ye boyun eğilerek elde edilen 4.5 milyon oyu kendi başarısı sayıyor ve kendisini dev aynasında görüyor.