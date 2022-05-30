Bülent Ecevit'in CHP sözleri yeniden gündem oldu: Fazla oy almak için bölücülük yapanlar CHP'nin mirasçısı olamaz

Terörün siyasi ayağı HDP ile ortaklığını her gün daha ileri bir boyuta taşıyan, sınır ötesi terör operasyonları için çıkarılan tezkereye bile 'hayır' diyen CHP'nin bugün izlediği siyaset ile Ecevit'in 'Kuvâ-yi Milliye' partisi olarak adlandırdığı CHP arasındaki eksen farkı dikkat çekiyor.

Ecevit, çok konuşulan o videoda, "Cumhuriyet Halk Partisi, Misak-ı Milli'den ve Kuvayi Milliye'den doğmuş bir partidir. Yani Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için and içenlerin kurdukları bir partidir. O halde sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için, Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında Meclis'e taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz." ifadelerini kullanıyor.