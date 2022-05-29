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    Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan acı haber!

    Son dakika... MSB'dan yapılan açıkladamada, "Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Serttaş kaldırıldığı hastanede şehit oldu" denildi.

    Pençe Kilit operasyonundan acı haber!

    Son dakika... MSB: Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Serttaş kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 27 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan acı haber!
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