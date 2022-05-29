Son dakika: Vaka sayıları üçüncü kez 1000'in altında! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 864 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Böylece üst üste üç gün boyunca vaka sayısı 1000'in altında kaldı ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma zorunluluğu kalkmış oldu.