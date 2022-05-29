Son dakika: Vaka sayıları üçüncü kez 1000'in altında! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 864 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Böylece üst üste üç gün boyunca vaka sayısı 1000'in altında kaldı ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma zorunluluğu kalkmış oldu.
29 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
BAKAN KOCA DUYURMUŞTU: ÜÇ GÜN ÜST ÜSTE 1000 VAKA BEKLENTİSİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının üç gün üst üste binin altında olması halinde toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağını açıklamıştı.
28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU