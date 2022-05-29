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    • Güncel
    • 29.05.2022 20:54
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    • 29.05.2022 21:17
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    Son dakika: Vaka sayıları üçüncü kez 1000'in altında! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

    Vaka sayılarının üç gün üst üste 1000’in altında gerçekleşmesiyle birlikte toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kalktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa." dedi.

    Toplu taşımada isteğe bağlı maske dönemi!

    Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 864 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

    Böylece üst üste üç gün boyunca vaka sayısı 1000'in altında kaldı ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma zorunluluğu kalkmış oldu.

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    BAKAN KOCA DUYURMUŞTU: ÜÇ GÜN ÜST ÜSTE 1000 VAKA BEKLENTİSİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının üç gün üst üste binin altında olması halinde toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağını açıklamıştı.

    28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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