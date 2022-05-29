Başkan Erdoğan evlat nöbetinin 1000. gününde Diyarbakır Annelerine seslendi

Evlatları HDP aracılığıyla PKK tarafından kaçırılan annelerin evlat nöbeti 1000. gününde de devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinin 1000. günü dolayısıyla düzenlenen programa telefonla katılarak ailelere hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bundan tam bin gün önce başlayan mücadeleniz eşine az rastlanır bir mücadele olarak tarihe altın harflerle yazıldı. Şahsım ülkem ve milletim adına sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır.