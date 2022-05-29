Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinde 1000. gün! Hacire Akar: Anne yüreği karşısında kimse duramaz

Dün iki ailenin daha katılımıyla birlikte şu anda 301 ailenin sürdürdüğü dev bir eyleme dönüştü. HDP ve CHP'nin görmezden geldiği Diyarbakır annelerine, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan olmak üzere toplumun her kesiminden destek yağdı.

HAKLI MÜCADELE SINIRLARI AŞTI

PKK ile HDP'nin tüm baskı ve tehditlerine rağmen yaz-kış, gece gündüz demeden pandemi döneminde dahi süren eylem sınırları aştı. Almanya'da yaşayan Maide Töremiş de kaçırılan kızı için tek kişilik eylem başlattı.