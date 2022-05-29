Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinde 1000. gün! Hacire Akar: Anne yüreği karşısında kimse duramaz

Evlatları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdürüyor.
HACİRE AKAR EYLEMİ NÖBETİ BAŞLATTI
Annelerin HDP il binası önünde kararlılıkla sürdürdüğü evlat nöbetinin başlamasını sağlayan süreç, ilk olarak Hacire Akar'ın, düğün hazırlığı yapan oğlu Mehmet Akar'ın dağa kaçırıldığını belirterek HDP İl Başkanlığı'nın kapısına dayanmasıyla başladı.
Bir oğlu dağda ölen Hacire anne, 22 Ağustos 2019'da "Oğlumu bunlar kaçırdı" deyip oturma eylemine başladı. HDP'nin önünden evladını alana kadar ayrılmayan Akar, kararlı mücadelesiyle iki gün sonra 24 Ağustos'ta evladını PKK'nın elinden kurtardı.Bir oğlu dağda ölen Hacire anne, 22 Ağustos 2019'da "Oğlumu bunlar kaçırdı" deyip oturma eylemine başladı. HDP'nin önünden evladını alana kadar ayrılmayan Akar, kararlı mücadelesiyle iki gün sonra 24 Ağustos'ta evladını PKK'nın elinden kurtardı.
KORKU DUVARINI YIKTI
Hacire annenin zaferi, terör örgütünün halkın üzerine ördüğü korku duvarlarını da yıkıp geçti. Hacire annenin direnişi, evlatları PKK tarafından kaçırılan annelere de örnek oldu. "Diyarbakır'da genç bırakmadınız. Ya cezaevinde ya da toprağın altındalar. Başlarım sizin Kürdistan davanıza!" diyen anneler, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde evlat nöbetini başlattı. Üç kişinin katılımıyla başlayan evlat nöbeti kısa sürede çığ gibi büyüdü.