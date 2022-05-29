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    • 29.05.2022 12:51
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    Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek... 15 yıl sonra ilk

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek. Akar’ın ziyareti, Türkiye’den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

    15 yıl sonra bir ilk!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.

    Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında artan temas trafiği kapsamında pazartesi günü Abu Dabi önemli bir ziyarete ev sahipliği yapacak.

    Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi'nin resmi davetlisi olarak BAE'ye gidecek.

    15 YIL SONRA BİR İLK
    Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularının da ele alınması bekleniyor.

    Akar'ın ziyareti, Türkiye'den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek... 15 yıl sonra ilk
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