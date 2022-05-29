Atatürk Havalimanı'nda tarihi fetih coşkusu! Akın akın alana giden vatandaşların yoğunluğu trafik haritasına yansıdı

İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nın yeşil alana dönüştürülmesi kararının ardından gerekli adım atıldı.
Binlerce kişiyi kapsayacak bir millet bahçesi projesi için harekete geçildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk fidanı ekeceği alana vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.
TRAFİK YOĞUNLAŞTI
Büyük buluşmaya saatler kala vatandaşlar buluşma noktasına akın etmeye başladı. Ülkenin çeşitli illerinden ve kentin birçok noktasından Atatürk Havalimanı'na yapılan yolculuklar nedeniyle trafikte de yoğunluk meydana geldi.