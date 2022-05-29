Atatürk Havalimanı'nda tarihi fetih coşkusu! Akın akın alana giden vatandaşların yoğunluğu trafik haritasına yansıdı





TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Büyük buluşmaya saatler kala vatandaşlar buluşma noktasına akın etmeye başladı. Ülkenin çeşitli illerinden ve kentin birçok noktasından Atatürk Havalimanı'na yapılan yolculuklar nedeniyle trafikte de yoğunluk meydana geldi.