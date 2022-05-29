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    • Güncel
    • 29.05.2022 18:43
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    • 29.05.2022 18:53
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    Atatürk Havalimanı'nda tarihi fetih coşkusu! Akın akın alana giden vatandaşların yoğunluğu trafik haritasına yansıdı

    İstanbul'un fethinin 569. yılı ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikimi için düzenlenen törene büyük ilgi gösterildi. Millet bahçesine dönüştürülecek olan alandaki ilk fidan ekimine şahitlik etmek isteyen binlerce vatandaş, Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

    Akın akın gidiyorlar! Tarihi coşku

    İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nın yeşil alana dönüştürülmesi kararının ardından gerekli adım atıldı.

    Binlerce kişiyi kapsayacak bir millet bahçesi projesi için harekete geçildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk fidanı ekeceği alana vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.



    TRAFİK YOĞUNLAŞTI
    Büyük buluşmaya saatler kala vatandaşlar buluşma noktasına akın etmeye başladı. Ülkenin çeşitli illerinden ve kentin birçok noktasından Atatürk Havalimanı'na yapılan yolculuklar nedeniyle trafikte de yoğunluk meydana geldi.

        İstanbul trafiğinin havalimanı yönündeki yol güzergahlarında trafiğin sıkıştığı görüldü.

        ULAŞIM REHBERİ HAZIRLANDI
        Trafik nedeniyle ulaşımda sorun yaşayabilecek vatandaşlar için çeşitli ulaşım yöntemleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

        Tören alanına gitmek isteyen vatandaşlara hızlı ve kolay ulaşım rehberi hazırlandı.

        Yayınlanan ulaşım rehberi ise şu şekilde:
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        Akın akın gidiyorlar! Tarihi coşku
        Haberler Güncel Atatürk Havalimanı'nda tarihi fetih coşkusu! Akın akın alana giden vatandaşların yoğunluğu trafik haritasına yansıdı
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