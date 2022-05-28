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    • 28.05.2022 10:17
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    • 28.05.2022 10:25
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    CHP’liler terör örgütü PKK kanallarında! HDP’ye destek güvenlik güçlerine suçlama

    Son dakika haberi! Türkiye'nin terör örgütü PKK ve onun uzantılarıyla mücadelesi aralıksız devam ederken CHP’liler özellikle son zamanlarda sık sık terör örgütü PKK’nın yayın organlarına çıkıyor. O yayınlarda terörün siyasi ayağı HDP’ye destek veriyorlar ama bunun yanı sıra TSK’nın düzenlemiş olduğu operasyonları eleştiriyorlar. O isimlerin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da var.

    takvim.com.tr
    CHP’liler terör örgütü PKK kanallarında!

    CHP'liler, terör örgütü PKK'nın yayın organlarının vazgeçilmez konukları oldu. HDP'ye destek mesajları verildi, hükümet ve güvenlik güçleri hedef alındı.


    KILIÇDAROĞLU PKK'NIN YAYIN ORGANINA KATILDI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2015'te terör örgütü PKK'nın yayın organına katıldı. Anayasa'nın ilk 3 maddesini tartışmaya açtı.

    HDP'YE DESTEK MESAJLARI VERİLDİ
    Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da liderlerinin izinden gitti.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya eli kanlı örgütün haber kanalına çıktı, HDP'ye destek mesajları verdi. Kayyum uygulamalarını eleştirdiler.

    Özgür Özel, katıldığı yayında, "HDP'de üç sayın milletvekilini belediye başkanı adayı yapmış" ifadelerini kullanırken, Yıldırım Kaya ise "Diyarbakır halkının seçtiğini siz bir kayyumla yönetmeye kalkarsanız Van halkının seçtiğinin iradesine ipotek koyarsanız o zaman halkın iradesinden bahsetmek mümkün değil" dedi.



        TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'I SAVUNDU
        SİHA karşıtlığı ile bilinen CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise yayına çıkmakla kalmadı, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı savundu. Tanrıkulu, "Abdullah Öcalan İmralı'da hükümlüdür. Hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis var. O kurallar içerisinde görüşme hakları var. Avukatlarıyla görüşme hakkı var, yakınlarıyla görüşme hakkı var. Bunları kaldıramazsınız." İfadelerini kullandı.

        GÜVENLİK GÜÇLERİNİ SUÇLADI
        Tanrıkulu, hendek olayları sürecinde de PKK'nın yayın organında güvenlik güçlerini suçladı.Tanrıkulu, "Şimdi yerle bir ettiler. Bunu söylemekten beis duymuyorum, düşman ceza hukuku uygulandı." dedi.

        FETÖ'NÜN YAYIN ORGANLARININ ÖNÜNDE NÖBET TUTTULAR
        CHP'liler bir diğer terör örgütü FETÖ'nün yayın organlarına ise desteğe gitti. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li vekiller kanalların ve gazetelerin önünde nöbet tuttu. Anamuhalefet partisi kamuoyunun tepkisine rağmen gayrı milli tutumundan vazgeçmedi.

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