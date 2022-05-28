CHP’liler terör örgütü PKK kanallarında! HDP’ye destek güvenlik güçlerine suçlama

CHP'liler, terör örgütü PKK'nın yayın organlarının vazgeçilmez konukları oldu. HDP'ye destek mesajları verildi, hükümet ve güvenlik güçleri hedef alındı.
KILIÇDAROĞLU PKK'NIN YAYIN ORGANINA KATILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2015'te terör örgütü PKK'nın yayın organına katıldı. Anayasa'nın ilk 3 maddesini tartışmaya açtı.
HDP'YE DESTEK MESAJLARI VERİLDİ
Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da liderlerinin izinden gitti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya eli kanlı örgütün haber kanalına çıktı, HDP'ye destek mesajları verdi. Kayyum uygulamalarını eleştirdiler.
Özgür Özel, katıldığı yayında, "HDP'de üç sayın milletvekilini belediye başkanı adayı yapmış" ifadelerini kullanırken, Yıldırım Kaya ise "Diyarbakır halkının seçtiğini siz bir kayyumla yönetmeye kalkarsanız Van halkının seçtiğinin iradesine ipotek koyarsanız o zaman halkın iradesinden bahsetmek mümkün değil" dedi.