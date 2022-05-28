CHP’liler terör örgütü PKK kanallarında! HDP’ye destek güvenlik güçlerine suçlama





TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'I SAVUNDU

SİHA karşıtlığı ile bilinen CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise yayına çıkmakla kalmadı, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı savundu. Tanrıkulu, "Abdullah Öcalan İmralı'da hükümlüdür. Hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis var. O kurallar içerisinde görüşme hakları var. Avukatlarıyla görüşme hakkı var, yakınlarıyla görüşme hakkı var. Bunları kaldıramazsınız." İfadelerini kullandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ SUÇLADI

Tanrıkulu, hendek olayları sürecinde de PKK'nın yayın organında güvenlik güçlerini suçladı.Tanrıkulu, "Şimdi yerle bir ettiler. Bunu söylemekten beis duymuyorum, düşman ceza hukuku uygulandı." dedi.