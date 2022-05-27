Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: "Politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş

MUTFAKTA BİRİ VAR

Ayrıca, "Kılıçdaroğlu politik dedikodu ve yalan üretmek yoluyla 6'lı masanın lideri olma hedefine ulaşabilecek mi göreceğiz. Fakat her iddiasının arkasından "mutfakta biri var" dedirtmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok." dedi.