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    • 27.05.2022 22:45
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    • 27.05.2022 23:02
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    Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: "Politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca “politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş. Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor." dedi.

    Politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca "politik dedikoduculuk" mesleğine geçmiş.Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor." dedi.

    YALAN VE DEDİKODU MERKEZİ

    Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun köklü bir partinin genel başkanlığını yalan ve dedikodu merkezine çevirmesini izliyoruz. Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ'cü "bunları ben yıllar evvel söyledim" diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti." ifadelerine yer verdi.

    MUTFAKTA BİRİ VAR

    Ayrıca, "Kılıçdaroğlu politik dedikodu ve yalan üretmek yoluyla 6'lı masanın lideri olma hedefine ulaşabilecek mi göreceğiz. Fakat her iddiasının arkasından "mutfakta biri var" dedirtmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok." dedi.
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