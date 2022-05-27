AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yaptığını başkası yapacak diye anlatıyor

Fidan dikiyoruz, yeşillendiriyoruz ana muhalefet eleştiriyor. Atatürk Havalimanı ile CHP'nin sorunu vardır.

Hava alanının terminalleri ve fonksiyonları da devam ediyor.

CHP'ye şunu sormalı; daha önce evet dediğinizde bugün neden hayır diyorsunuz? 'Yapacağız' dedikleri projeye şimdi karşı çıkıyorlar.

Bu gülünecek ifadedir. Yaptığını başkası yapacak diye anlatıyor. Başkan Erdoğan, darbeleri gördü, 15 Temmuz'u gördü ve kaçmadı. Başkan Erdoğan amasız ve fakatsız tüm darbelerin önünde duran tek kişi. Başkan Erdoğan, 28 Şubat'ta da kaçmadı diğerlerinde de kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da tankların arasından nasıl kaçtığı ortada. Yine birileriyle darbe planları mı yapıyorlar da 'kaçacak' diyorlar. 15 Temmuz'da kaçmadığımız gibi bu topraklarda ve milli iradenin yanında yer alacağız.

27 MAYIS DARBESİNİN 62. YIL DÖNÜMÜ

CHP darbeyi kutsayan, milli iradeyi yok sayan bir partidir. CHP darbeleri kendi ikbali için kullanıyor. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerin ağzıyla konuşması bunun göstergesidir.

2019'da verilen vaatler bugün nerede? 2019'da bir kişi dahi işten çıkmayacak dediler. Hala işçi kıyımına devam ediyor. Pandemi döneminde 14 bin kişi işten çıkarılıyor. İşe alınanların liyakat yöntemiyle alınmadığı ortada.

Anadolu insanı İstanbul'u İBB Başkanı'ndan daha iyi biliyor.

Tüm motivasyonumuz 2023 üzerine. 2023 seçimini Cumhurbaşkanımızın Başkan olarak kazanacağına inanıyoruz. 2023 seçimlerinin 1. partisi AK Parti'dir. 2023'te Cumhur İttifakı seçimi kazanacak ve Recep Tayyip Erdoğan Başkan olacak. 2023 seçimlerine kadar İstanbullu kardeşlerimizle en az 2-3 kere kucaklaşacağız.

6'LI MASAYA ELEŞTİRİ

Ak Parti'nin 20 yıllık başarısı milleti ile beraber olmasından kaynaklanıyor. Muhalefet bir araya gelebilmek için Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığına muhtaç. 6'lı masa diye bir şey varsa, o masa Recep Tayyip Erdoğan var olduğu için var. Yani Erdoğan karşıtlığını çekerseniz 6'lı masa dağılıyor. Burayı kurgulayan siyaset mavi boncuk siyasetidir, CHP siyasetidir. Mesela miting yapıyorsunuz, birileri slogan atıyor. Kandil felan diyor. Ama siz Kandil'e yapılan operasyona karşı çıkıyorsunuz, Cumhuriyet'e ihanettir diyorsunuz. Ama masada Cumhuriyet'e ihanet eden İYİ Parti ile de birlikte oturuyorsunuz. CHP çıkıyor Ayasofya müze olmalı diyor. 6'lı masada müze olmamalı diyen biriyle oturuyorsunuz. Bununla siyaset olmaz.

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu.

Lisans: İlahiyat Fakültesi

Yüksek lisans: Felsefe

MEB'e bağlı olarak bir süre öğretmenlik de yaptı.

Refah Partisi Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı yaptı, Fazilet Partisi'nde çeşitli kademelerde bulundu.

Saadet Partisi'nde gençlik kolları genel başkanlığı yaptı.