Beyazıt'ta esnafların silahlı kavgası sonrası 1 kişi hayatını kaybetmişti! 18 maganda cezaevini boyladı

Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta 96 ve 97 numarada bulunan işyerleri çalışanları arasında silahlı çatışma çıkmış, dakikalarca süren ve cep telefonu kameralarıyla görüntülenen silahlı çatışmada 7 kişi yaralanmıştı.
Olayla ilgisi olmayan Azerbaycan asıllı Kamran Dadaşzade (53) de isabet eden kurşunlardan yaralanmıştı. Elektrikçilik yaptığı, aynı zamanda dizilerde oynadığı belirlenen Dadaşzade, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DÜKKAN TARTIŞMASINDAN OLAYLAR BAŞLADI
İki yıl önce bir ayakkabı dükkanının paylaşımı sırasında yaşanan yaralama olayından dolayı iki grup arasında husumet olduğu belirlendi.
Olayla ilgili gözaltına alan 28 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde 4 gün süren sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.