Beyazıt'ta esnafların silahlı kavgası sonrası 1 kişi hayatını kaybetmişti! 18 maganda cezaevini boyladı

Olayla ilgisi olmayan Azerbaycan asıllı Kamran Dadaşzade (53) de isabet eden kurşunlardan yaralanmıştı. Elektrikçilik yaptığı, aynı zamanda dizilerde oynadığı belirlenen Dadaşzade, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.