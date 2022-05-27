Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.05.2022 23:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2022 23:32
    ABONE OL

    Beyazıt'ta esnafların silahlı kavgası sonrası 1 kişi hayatını kaybetmişti! 18 maganda cezaevini boyladı

    İstanbul'un Beyazıt ilçesinde geçtiğimiz günlerde esnaflar arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından silahlar çekildi. 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmanın ardından 18 kişi cezaevini boyladı.

    Beyazıt saldırganları cezaevini boyladı

    Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta 96 ve 97 numarada bulunan işyerleri çalışanları arasında silahlı çatışma çıkmış, dakikalarca süren ve cep telefonu kameralarıyla görüntülenen silahlı çatışmada 7 kişi yaralanmıştı.

    Olayla ilgisi olmayan Azerbaycan asıllı Kamran Dadaşzade (53) de isabet eden kurşunlardan yaralanmıştı. Elektrikçilik yaptığı, aynı zamanda dizilerde oynadığı belirlenen Dadaşzade, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    DÜKKAN TARTIŞMASINDAN OLAYLAR BAŞLADI
    İki yıl önce bir ayakkabı dükkanının paylaşımı sırasında yaşanan yaralama olayından dolayı iki grup arasında husumet olduğu belirlendi.
    Olayla ilgili gözaltına alan 28 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde 4 gün süren sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        28 KİŞİ ADLİYEYE GETİRİLDİ
        12 kişi bir gruptan, 16 kişi diğer gruptan olmak üzere toplam 28 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılarak İstanbul Adliyesine getirildi.



        Şüphelilerden çoğunun daha önce suç kaydı olduğu tespit edildi.

        KASTEN ÖLDÜRMEDEN TUTUKLANMA TALEBİ
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 şüpheliden 21'ini "kasten öldürme" ve "kasten silahla yaralama" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

            1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı isteyen savcılık, 6 şüpheliyi ise ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı. Şüphelilerden birinin hastanede polis gözetiminde olduğu belirtildi. Savcılık, firari 5 şüphelinin de tutuklamaları için yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

            18 KİŞİ TUTUKLANDI!
            Sulh Ceza Hakimliği ise 18 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 4 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bırakan hakimlik, 5 kaçak hakkında da yakalama emri çıkardı.

            İki taraf ifadelerinde, kendilerine ateş açıldığını ve kendilerini korumak için karşılık verdiklerini savundu
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başkan Erdoğan yarın Azerbaycan’a gidiyor
            Haberler Güncel Beyazıt'ta esnafların silahlı kavgası sonrası 1 kişi hayatını kaybetmişti! 18 maganda cezaevini boyladı
                SON DAKİKA