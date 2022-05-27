Muharrem İnce'den CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na "kaçacaklar" tepkisi: "Yalan iftira diz boyu"

"Kılıçdaroğlu aday olursa destekler misiniz?" sorusuna da cevap veren İnce, "Niye destekleyeyim ya, daha önceki seçimde kendisi olsaydı. Elini tutan mı vardı? Kendisi olsaydı kardeşim, nasıl ben istedim ya? Halk beni istedi, lütuf falan yok ortada. Hep yalan, saraya giden CHP'li yalanını attılar, iftira diz boyu. Gel bakalım Muharrem kimsin sen cumhurbaşkanı adayı öyle mi çağırılır? Lanet olsun dedim kurtuldum ben." dedi