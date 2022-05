Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerine son veda! Şehidin vasiyeti: Arkamdan ağlamayın!

'HER YAZDIĞIMI VEDA SAY'

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Antalya'da ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Kent Mezarlığı'nda bulunan Antalya Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Akdeniz Üniversitesi Camisi'ndeki cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Şehit babası Mesut Güler törenin en önünde askeri erkân desteği ile yürüdü. Anne Berrin ve kız kardeş Merve Güler'in metanetli duruşu dikkat çekti. Güler'in 1 Mayıs'ta bir arkadaşına "Birazdan ölürüz belki. Sen her yazdığımı veda say" masajını attığı ortaya çıktı. Bu paylaşım sosyal medyada on binlerce kez paylaşıldı.