Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerine son veda! Şehidin vasiyeti: Arkamdan ağlamayın!

DÜĞÜN YAPACAKTI

Şehit babası Niyazi Cankaya (48) konuştu: "Oğlumla gurur duyuyorum. Vatan sağolsun. Oğlum sanki şehit düşeceğini hissetmiş. Okuldan arkadaşı Kaan'a şehit düşmeden önce mesaj göndermiş. Kaan da 'Benim üzerimde kalmasın' diyerek mesajı bize gösterdi. Çok duygulandık, hüzünlendik. Bir hafta sonra değişim olacaktı. Daha sonra izne çıkıp İzmir'e gelecekti. 1 ay izni vardı. O sürede düğününü yapacaktık. Şehit düşmeden bir gün önce görüntülü olarak konuştuk. 'Oğlum sana sakal çok yakışmış' dedim. Oğlum da 'Baba böyle beğendiysen senin için sakalımı kesmem. Sakallı olarak İzmir'e gelirim' dedi. Hasret giderecektik, düğün yapacaktık. Kısmet olmadı."