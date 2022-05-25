Pençe Kilit Operasyonu’nda çıkan çatışmada şehit olan 5 askere son görev
Son dakika haberi... Pençe Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin naaşı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların katıldığı törenle Hakkari'den memleketlerine gönderildi. Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5 askerin şehit olduğu Pençe Kilit bölgesinde bugüne kadar 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 askerin naaşı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katıldığı törenle Hakkari'den memleketlerine uğurlandı.
Pençe Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Geceyi Çukurca'da geçiren Bakan Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile katıldığı tören, şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunması ile başladı. Şehitlerin naaşlarının helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşınmasının ardından dua okundu.
Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuklarına uğurlanacak.
BAKAN AKAR: PENÇE KİLİT OPERASYONU'NDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 100'Ü GEÇTİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla sınır birliklerini denetledi. Akar, 5 askerin şehit olduğu Pençe Kilit bölgesinde bugüne kadar 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.