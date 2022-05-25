Pençe Kilit Operasyonu’nda çıkan çatışmada şehit olan 5 askere son görev

Pençe Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Geceyi Çukurca'da geçiren Bakan Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile katıldığı tören, şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunması ile başladı. Şehitlerin naaşlarının helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşınmasının ardından dua okundu.