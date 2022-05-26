FETÖ'cüler Dışişleri'ne böyle sızmış! Kripto mesajlar Pensilvanya'ya... Hepsi deşifre edildi

KRİPTO MESAJLAR PENİLVANYA'YA AKTARILDI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı olan bylock programını kullanan örgüt mensupları ve "Dışişleri Abisi" olarak belirlenen kişinin yazışmaları titizlikle incelendi. Bylock'un yurtdışında tablet gibi cihazlarda kullanıldığını belirlendi. FETÖ'nün Avrupa ve Afrika ülkelerindeki yurtdışı sorumlularının, elçilikte göreve başlayan örgüt mensupları ile irtibata geçerek elçiliğe gelen gizli kriptolu mesajları kendilerine aktarılmasını sağladıkları ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı kazanarak yurtdışı görevlere gidecek olan kişilere laptop ve içinde Fetullah Gülen'in sohbetleri olan 32 GB flaş bellek verdikleri tespit edildi.

KURAN-I KERİME EL BASTIRILMIŞ

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı sorularının çalınmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan Y.Ş. etkin pişmanlıktan faydalanan ilk kişi oldu. Y.Ş.'nin vermiş olduğu bilgilerde FETÖ mensuplarının soruları nasıl dağıttığını anlattı. Y.Ş., "2009 yılında KPSS sınavına hazırlandığım dönemde F.Ö. isimli kişi tarafından KPSS çalışma evi olarak kullanılan cemaat evine yerleştirildim. Ancak o dönem sınavı kazanamadım. 2010 KPSS'e hazırlandım ve sınava 1 hafta kala O.A. isimli bir kişi evde bulunan cep telefonlarının bataryalarını çıkarttırdı. Ardından Kuran'a el bastırarak 120 sorudan oluşan Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularını verdiği" bilgisini paylaştı.



Dışişleri Bakanlığı soruların çalınması ile ilgili çarpıcı bilgiler veren Y.Ş.,"Dışişleri Bakanlığı sınavı için E.Z. isimli kişi beni başka bir cemaat evine yerleştirdi. Eve gelen örgüt mensubu evde kalan kişilerle beraber bize takım elbise giydirerek sözlü mülakata hazırladı. Daha sonra başka bir eve bizi götürerek E.E. isimli kişi cevapları işaretlenmiş 100 soru verdi. Verilen o sorular Dışişleri Bakanlığı 2012 yılı test sınavında çıktığını" aktardı.

PENSİLVANYA'DAN ARANARAK TEHDİT EDİLMİŞ

FETÖ terör örgütü, Y.Ş.'nin etkin pişmanlıkta verdiği ifadeden sonra paniğe kapılarak tehdit ettikleri ortaya çıktı. Y.Ş.'nin ailesine ulaşan F.Ö. isimli kişi, "oğlunuz ifadesini değiştirsin" şeklinde tehdit ederken Almanya'dan da örgüt mensubu tarafından arandığı ortaya çıktı. Ayrıca örgüt mensubu M.B. isimli kişinin evine gelerek Y.Ş.'yi tehdit ettiği, FETÖ elebaşının yaşadığı Pensilvanya'dan 3 kez aranarak "emniyet ile iş birliği yapma" denilerek aileyi sürekli baskı altına almaya çalıştıkları tespit edildi. Yurtdışın da bulunan örgüt avukatları, Türkiye'deki arkadaşları aracılığıyla Y.Ş.'yi yurtdışında yaşıyormuş gibi gösterip adına sahte vekaletname hazırlatıp tecrübesini yaptırdı. Adli makamlara sahte vekaletname ile başvurarak dosyada gizlilik kararı rağmen ifadesine ulaşmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Mali polis olayı farketmesi üzerine sahte belgeyi iptal ettirdi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDILAR

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gerçek yüzünü gören şüpheliler birer birer etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt hakkında önemli bilgiler paylaştı. M.N.D. isimli kişi, cemaat ile 2008 yılında tanıştığını 2013 KPSS sorularını örgüt mensubu kişiden aldığını ve Dışişleri Bakanlığını test sorularının cevaplarını gelmesi sonucu kazanarak atandığını aktardı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan diğer bir kişi olan Y.Z.K. ise; üniversite 1. sınıfta okurken FETÖ'nün yurtlarında kaldığını, 2009 yılında çalışmış olduğu kurumu ankesörlü telefon ile arayan örgüt mensubunun Dışişleri Bakanlığı sınavlarına hazırlayacaklarını söyleyerek cemaat evine çağırdını ve verilen soruların cevapları sonucunda kazandığını anlattı.

FETÖ'CÜ DİPLOMATLAR ÇALIŞTIKLARI BİRİMLERİ TEHDİT ETMİŞ

Soruşturma kapsamında şüpheli olan ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yurtdışındaki elçilik ve konsoloslarda görev yapan diplomatların operasyon aşaması ve sonrasında çalıştıkları birimleri tehdit ettikleri ve işe gitmedikleri belirlendi. Dışişleri Bakanlığı tarafından çağrılmaları rağmen Türkiye'ye dönüş yapmadıkları ve firari olarak arandıkları ortaya çıktı.