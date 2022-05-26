FETÖ'cüler Dışişleri'ne böyle sızmış! Kripto mesajlar Pensilvanya'ya... Hepsi deşifre edildi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı 2009-2013 yılları arasında düzenlenen aday meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavlarının sorularını çaldığı ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, sınavlardaki usulsüzlük iddiası ile ilgili soruşturmalarında bilirkişi raporu, MASAK raporu, HTS analizleri, büfe/ankesör çalışması, etkin pişmanlık ifadeleri ve havuz sorguları sonucunda bylock kullanıcısında olan 470 kişiyi tespit etti. Dışişleri Bakanlığı soruşturma kapsamında başsavcılığına gönderdiği raporda sınavı kazanların ağırlıklı olarak FETÖ ile ilişkili Fatih Üniversitesi mezunlarının olduğunun altı çizildi.
Avrupa ve Afrika ülkelerindeki yurtdışı sorumları, elçiliklerde göreve başlayan örgüt mensupları ile irtibata geçerek elçiliğe gelen kriptolu mesajları kendilerine aktarılmasını sağladıkları ortaya çıktı. Özel ekibin başarılı çalışması sonucu etkin pişmanlıktan yararlanan 61 kişi önemli bilgiler verirken ilk etkin pişmanlıktan yaranlanan FETÖ üyesi Y.Ş.'nin anlattıklarından paniğe kapılan örgüt Pensilvanya'dan arayarak "emniyet ile işbirliği" yapmaması konusunda tehdit etti. Yurtdışında bulunan örgüt avukatları, dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen Y.Ş. adına çıkardıkları sahte vekaletname ile dosyaya erişmeye çalıştıkları ortaya çıktı.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu 2009-2013 yılları arasında düzenlenen sınavlarda yaptıkları usulsüzlüğü tüm yönleriyle deşifre etti. Özel ekip, bakanlık sınavlardaki usulsüzlük iddiası ile ilgili soruşturmalarında bilirkişi raporu, MASAK raporu, HTS analizleri, büfe/ankesör çalışması, etkin pişmanlık ifadeleri ve havuz sorguları sonucunda sınav sorularını dağıtan, alan ve bylock kullanıcı olduğu tespit edilen 470 kişi hakkında işlem başlattı. Şüphelilerden 248 kişi gözaltına alınırken 65 kişi tutuklandı, 129 şüpheli de adli kontrol ile serbest bırakıldı. Özel ekibin başarılı çalışmasında FETÖ terör örgütünün kirli yüzünü gören 61 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak önemli bilgiler paylaştı.
DIŞİŞLERİ RAPORUNDA FATİH ÜNİVERSİTESİ DETAYI
Dışişleri Bakanlığı, sınavlarında yapılan usulsüzlükler ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği raporda önemli bilgiler yer aldı. Raporda; 2010-2013 döneminde Dışişleri Bakanlığına giren memurların mezun oldukları üniversitelerin 2010 öncesi ve 2014 sonrası ile karşılaştırıldığında izahı olmayan bir sapma olduğunun altını çizdi. 2005-2009 dönemlerinde Ankara'da bulunan üniversitelerden mezun olan adayların ilk sıralarda olduğu ancak 2009-2013 yıllarında ise bu üniversitelerde düşüş olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu üniversitelerin yerine ise; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, OHAL kapsamında KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi o dönem mezun olanların aldığı ortaya çıktı.
BİLİRKİŞİ USULSÜZLÜĞÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Mali polisin operasyon ile gözaltına aldığı FETÖ mensupları ifadelerinde Dışişleri Bakanlığı sınavlarına bakanlığın internet sitesinde bulunan notlardan çalıştıklarını şeklinde beyanda bulundular. Bilirkişi raporu ise gerçeği gözler önüne bir kez daha serdi. Bilirkişi çalışmasında eğitimli bir İngiliz vatandaşının kullandığı İngilizce sayısı ortalama 20 bin civarında olduğunu, orijinal bir cümle oluştururken yazı yazan kişinin 20 bin sözcükten herhangi birini seçebileceğini ve bu sözcükleri herhangi bir sırada kullanmada özgür olacağı varsayıldığında tam olarak uyan 5 sözcük dizisi olasılığının 3,5 milyonda bir şans olduğunu aktardı.
Ayrıca bir dilin daha küçük bir alt kümesinin kullandığı varsayıldığında bir kişinin en yaygın bin sözcüğü bildiği temel alınırsa bu kişinin başka bir yazarla 5 sözcük uzunluğunda birebir aynı dizini kullanma olasılığının 1 katrilyonda 1 şans olduğunu raporunda yazdı.