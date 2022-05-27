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    • Haberler
    • 27.05.2022 09:40
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    • 27.05.2022 09:40
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    Adli tatil kaç gün sürer, ne zaman sona erer? Adli tatilde hangi davalara bakılır 2022? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor?

    Adli tatil ne zaman başlıyor? 2022 adli tatil vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Adli tatilde hangi davalara bakılıyor sorusuna ise yanıt aranıyor. Yargı çalışanları her sene belirli tarihlerde adli tatil yapıyor. İzne çıkılan tarihlerde bazı mahkemeler ise erteleniyor. Peki 2022 adli tatil ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 adli tatil ne zaman başlıyor?

    Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde "Adli tatil" konusuyla ilgili vatandaşların araştırmaları arttı. "Adli tatil ne zaman başlayacak?" sorusu şu günlerde merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, Adli tatil ne zaman başlayacak? 2022 Adli tatil ne zaman bitecek? İşte adli tatil tarihleri!

    ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

    Adli tatil, Temmuz ayı itibariyle başlıyor. Adli çalışanların izin dönemi olarak bilinen tatil süreci her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

    6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

    ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDER?

    Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

    a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

    b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

    c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

    ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

        d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

        e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

        f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

        g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

        ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

        h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

        (2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

        (3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

        (4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

        MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.
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        Haberler Haberler Adli tatil kaç gün sürer, ne zaman sona erer? Adli tatilde hangi davalara bakılır 2022? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor?
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