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    • 26.05.2022 11:42
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan 'NATO üyeliklerine olumlu bakmıyoruz" dediği İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yürüttüğü trafik sürerken dikkat çeken bir temas yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Türkiye ile NATO arasında kritik temas

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Çavuşoğlu ile Stoltenberg son olarak 22 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü.

    TÜRKİYE'DE 'NATO' İÇİN TOPLANTI
    İsveç ve Finlandiya heyetleri dün NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelerek bir istişare toplantısında bulundu.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti.

    İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katıldı.

    Türkiye heyetinin, Finlandiya ve İsveç heyetleriyle ayrı ayrı görüşmesinin ardından, üç heyet bir araya geldi.

    Basına kapalı gerçekleşen görüşmeler yaklaşık 5 saat sürdü.

    "TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK KAYGILARI SOMUT ADIMLARLA KARŞILANMAZSA SÜREÇ İLERLEYEMEZ"
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna ilişkin, "Türkiye'nin güvenlik kaygıları, somut adımlarla karşılanmadığı takdirde, sürecin ilerleyemeyeceğine dair mesajımızı çok net bir şekilde ifade ettik." dedi.

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