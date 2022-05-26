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    • 26.05.2022 12:00
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    • 26.05.2022 12:00
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    İzmir'de helikopter destekli operasyon! Firari 26 kişi yakalandı

    Son dakika haberleri... İzmir'de, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 60 şüpheliye yönelik yapılan helikopter destekli operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.

    Helikopter destekli operasyon! Firari 26 kişi yakalandı

    İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 60 şüpheliye yönelik dün sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

    58 ekip ve 144 personelin katılımıyla helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonlarda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyete götürülen şüphelilerin 'kasten öldürme', 'hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'cinsel saldırı', 'yaralama', 'fuhşa teşvik etmek', 'dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek', 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarına karıştıkları öğrenildi.

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    Haberler Güncel İzmir'de helikopter destekli operasyon! Firari 26 kişi yakalandı
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