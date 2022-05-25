Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kardeşim" dediği Nuriye Gülmen’e DHKP/C üyeliğinden 10 yıl hapis cezası





10 YIL HAPSİ YEDİ

Sabah'ın haberine göre mahkeme heyeti, Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ'a DHKP/C silahlı terör örgütü üyeliğinden 10'ar yıl hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar Fırat Kaya ve Olcay Karadağ ise delil yetersizliğinden beraat etti.





KILIÇDAROĞLU "KARDEŞİM" DEMİŞTİ

Teröristleri kucaklamayı kendine görev edinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DHKP/C'li Gülmen'e grup toplantısında selam göndermiş, "kardeşim" demişti.