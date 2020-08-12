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    • 12.08.2020 10:28
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    Genel Başkanı 'nun 'kardeşim' dediği DHKP-C'den tutuklandı!

    Lideri ’nun grup toplantısında selam gönderdiği ve kardeşim dediği geçtiğimiz gün ’da DHKP-C’nin üssü olarak anılan ’ne yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. Gülmen, dün nöbetçi çıkarılarak tutuklandı ve ceza evine gönderildi.

    'un Okmeydanı semtinde bulunan 'ne yönelik polis baskınında, olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname () ile kamu görevinden ihraç edilen ve ardından açlık grevi yapan yakalandı.

    Operasyon timleri, sözde kültür merkezinin alt katında işletilen bir kafeden hızlı bir şekilde geçerek üst düzey yöneticilerin bulunduğu kata ulaştı.

    DHKP-c'nin Örgüt Yapılanmaları ve Direniş Meclisi Sorumlusu Nuriye Gülmen, örgüt yöneticileriyle toplantı sırasında yakalandı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler nöbetçi çıkarıldı. Burada ifadeleri alınan 6 şüpheliden Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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