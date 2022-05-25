Başkan Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon sinyali ABD'yi endişelendirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, "Suriye'nin kuzeyinde artan olası askeri faaliyetlere ve özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkilerine ilişkin rapor ve tartışmalardan derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
"OPERASYON BÖLGEDEKİ İSTİKRARI ZAYIFLATIR"
Türkiye'nin güneydeki sınırlarına ilişkin güvenlik endişelerinin farkında olduklarını belirten Price, "Ancak herhangi yeni bir operasyon bölgesel istikrarı daha da zayıflatır, ABD güçlerini ve DAEŞ'e karşı uluslararası koalisyonun mücadelesini riske atar" şeklinde konuştu.
"MEVCUT ATEŞKES HATLARI KORUNMALI"
ABD'nin Türkiye'den, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonların durdurulması dahil Ekim 2019'da varılan anlaşmaya uymasını beklediğini ifade eden Price, "Herhangi bir gerginliğin tırmandırılmasını kınıyoruz. Mevcut ateşkes hatlarının korunmasını destekliyoruz" dedi.