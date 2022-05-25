Başkan Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon sinyali ABD'yi endişelendirdi

"OPERASYON BÖLGEDEKİ İSTİKRARI ZAYIFLATIR"

Türkiye'nin güneydeki sınırlarına ilişkin güvenlik endişelerinin farkında olduklarını belirten Price, "Ancak herhangi yeni bir operasyon bölgesel istikrarı daha da zayıflatır, ABD güçlerini ve DAEŞ'e karşı uluslararası koalisyonun mücadelesini riske atar" şeklinde konuştu.