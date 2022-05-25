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    • 25.05.2022 17:50
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    • 25.05.2022 17:50
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    Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı

    Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan 1’inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakayı ele verdi.

    Yunanistan sınırında 10 FETÖ şüphelisi yakalandı

    Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 10 kişi yakalandı.

    10 KİŞİ PAKET
    Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 10 kişiyi yakaladı.



    Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilirken, soruşturma sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
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