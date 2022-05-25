Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 10 kişi yakalandı.



10 KİŞİ PAKET

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 10 kişiyi yakaladı.







Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilirken, soruşturma sürüyor.



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