Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 10 kişi yakalandı.
10 KİŞİ PAKET
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 10 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilirken, soruşturma sürüyor.
- Güncel
- 25.05.2022 17:50
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- Son Güncelleme:
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- 25.05.2022 17:50
Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan 1’inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakayı ele verdi.
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 10 kişi yakalandı.