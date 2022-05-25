Başkan Erdoğan’ın kaçacağını iddia eden hainlerin hepsi kaçak





ERDOĞAN'IN KAÇACAĞINI İDDİA EDENLERİN HEPSİ KAÇAK

MİT tırları davasında 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün kara kutusu (FETÖ) firarisi Emre Uslu, Türkiye'de hakkında açılmış çeşitli FETÖ davaları nedeniyle firari durumda bulunan Adem Yavuz Arslan, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve "Fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari gazeteci Said Sefa, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internetten yayımlanmasıyla ilgili davada yargılanan firari sanık Cevheri Güven; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına kaçacağını savundu.