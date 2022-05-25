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    • 25.05.2022 15:27
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    Başkan Erdoğan’ın kaçacağını iddia eden hainlerin hepsi kaçak

    FETÖ suflesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Amerika'ya kaçacağını savunan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TURKEN Vakfı'nı hedef alan açıklamalarına destek veren isimlerin yurt dışında kaçak olarak yaşadığı öğrenildi. FETÖ’den yargılanan ve yurt dışına kaçan sanıkların, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına verdiği destekler haberimizde...

    Erdoğan’ın kaçacağını iddia eden hainlerin hepsi kaçak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Amerika'ya kaçacağını savunan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfı'nı hedef alan açıklamalarına destek veren isimlerin yurt dışında kaçak olarak yaşadığı öğrenildi.



    ERDOĞAN'IN KAÇACAĞINI İDDİA EDENLERİN HEPSİ KAÇAK
    MİT tırları davasında 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün kara kutusu (FETÖ) firarisi Emre Uslu, Türkiye'de hakkında açılmış çeşitli FETÖ davaları nedeniyle firari durumda bulunan Adem Yavuz Arslan, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve "Fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari gazeteci Said Sefa, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internetten yayımlanmasıyla ilgili davada yargılanan firari sanık Cevheri Güven; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına kaçacağını savundu.



    CAN DÜNDAR: KAÇAMAYACAKSINIZ
    FETÖ'den yargılanan ve yurt dışına kaçan sanıkların, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına verdiği destekler şöyle:
    Can Dündar:     "ENSAR ve TÜRGEV çıktı altından.. Kemal Kılıçdaroğlu, psikolojik üstünlüğü kaptı, sürüyor. Kaçamayacaksınız"


        Emre Uslu: "Kemal Kılıçdaroğlu bugün açıkladığı Belgeleri 5 yıl önce yazmıştık. İşte o vakıf."



        Adem Yavuz Arslan: "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AKP yönetimi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kaçış planları'na dikkat çekiyor. Şu video da 'orta ve alt kademe'de kaçış pratiklerini anlatmıştım. AKP'liler nereye 'kaçıyor'?"


        Said Sefa: "Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış' açıklamaları boşuna değil. Hepsi bir yol arıyor."



            Cevheri Güven: "Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında bir kaçış planından ve para kaçırmadan bahsetti. Bu akşam 22:00'da detayları açıklayacak.

            Erdoğan'ın oligarklarının kaçışını, para kaçırmalarını anlatmıştım şu videomda"

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