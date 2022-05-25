Başkan Erdoğan operasyon sinyali verdi PKK elebaşı Cemil Bayık tutuştu! Terörist elebaşından CHP ve İyi Parti'ye destek

CHP'YE OY İSTEDİ

Geçtiğimiz dönemlerde HDP'ye oy isteyen PKK elebaşı Cemil Bayık, bu kez Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'ye oy istedi. Terörist, "AK Parti ve MHP kaybedecek. Türkiye'de iktidar CHP ve İyi Parti olsun" dedi.

"HER GÜN KAYIPLAR VERİYORUZ"

Öte yandan, örgütün sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan Salih Müslim de geçtiğimiz günlerde itiraf niteliğinde açıklamalar yapmıştı. Her gün kayıplar verdiklerini itiraf eden Müslim, "Ne Amerika, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz.