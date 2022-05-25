Başkan Erdoğan operasyon sinyali verdi PKK elebaşı Cemil Bayık tutuştu! Terörist elebaşından CHP ve İyi Parti'ye destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sınır ötesine düzenlenen harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini belirterek, "Suriye'nin kuzeyinde hazırlıklar tamamlandığında yeni operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) kararın alınacağını söylemişti.
TERÖRİSTLER AĞLIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesine harekat talimatı vermesinin ardından terör örgütü PKK'da panik havası oluştu. Örgütün kanalına konuşan PKK elebaşlarından Cemil Bayık, AK Parti ve MHP'nin seçimi kaybetmesi gerektiğini söyledi.
CHP'YE OY İSTEDİ
Geçtiğimiz dönemlerde HDP'ye oy isteyen PKK elebaşı Cemil Bayık, bu kez Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'ye oy istedi. Terörist, "AK Parti ve MHP kaybedecek. Türkiye'de iktidar CHP ve İyi Parti olsun" dedi.
"HER GÜN KAYIPLAR VERİYORUZ"
Öte yandan, örgütün sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan Salih Müslim de geçtiğimiz günlerde itiraf niteliğinde açıklamalar yapmıştı. Her gün kayıplar verdiklerini itiraf eden Müslim, "Ne Amerika, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz.