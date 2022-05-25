Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

"ŞEHİTLERİMİZİN KANLARINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

Hain saldırının gerçekleştiği bölgedeki operasyonların bölgedeki olumsuz hava şartlarına rağmen devam ettiğini belirten Akar, "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Akar, olumsuz ve zor arazi ve hava koşullarına rağmen yürütülen harekata kara ve hava ateş destek vasıtaları, İHA ve SİHA'larla yoğun destek sağlandığını da belirtti.

"KİLİDİ KAPATACAĞIZ, ÇOK YAKLAŞTIK"

Pençe Kilit Operasyonu'nun planlandığı şekilde sürdürüldüğüne vurgulayan Akar, "Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık" diye konuştu.

Mehmetçiğin terörle mücadelede geldiği noktanın çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla gerçekleştirdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanmasına az bir zaman kaldı. Terör örgütünün sözde ele başları dahil büyük bir panik içindeler. Örgütte çöküş alametleri var. Bunlar istihbarat raporları, terörist ifadelerinde de ortaya çıkıyor. Biz artan bir şiddet ve tempoda taarruzi ruhla operasyonlarımızı sürdürecek, asil milletimizi başına 40 yıldır musallat olan terör belasından kurtaracağız" dedi.