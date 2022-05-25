Kayıp su haberi CHP'li İBB iştiraki İSKİ’nin ayarını bozdu! Uzman isimlerden tepkiler: Açıkla bakalım Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde gerçekleşen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda ortaya çıkan 2 milyar TL değerindeki 330 milyon metreküp suyun kayıp olduğuna yönelik haber sonrası İSKİ basın açıklaması yaptı.
"MUKAYESE ETMEK DOĞRU DEĞİL..."
İşte İSKİ tarafından yapılan basın açıklaması
"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İstanbul'da 330 milyon metreküp suyun kayıp olduğu, bunun maddi değerinin de 2 milyar TL'ye denk geldiği ve büyük bir skandal olduğu iddiası yer almaktadır.
Bu iddialara dayanak olarak da 2021 yılında şehre verilen su miktarı ile terfi merkezlerinden terfi ettirilen su miktarları arasındaki fark gösterilmektedir. Ancak bahse konu durumdan böyle bir çıkarım yapmak doğru bir değerlendirme değildir.
Bilindiği üzere İstanbul'un topoğrafik yapısı nedeniyle arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış su, 2,3 hatta bazen 4 defa terfi ettirilerek abonelere ulaştırılmaktadır.
Söz konusu haberlerde belirtilen rakamlar, toplam terfi ettirilen su miktarlarını göstermekte olup bunun içerisinde birçok kez terfi ettirilen su miktarları da vardır.
Dolayısı ile terfi ettirilen su miktarı ile şehre verilen toplam su miktarını mukayese etmek doğru değildir.
Bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere, 330 milyon metreküp suyun kayıp olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır"
'FAALİYET RAPORUNDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU MU?'
İSKİ tarafından yapılan açıklamanın ardından İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, "Geçmiş yıllarda su şebekeye 'zıplayarak' mı gidiyormuş? Çok komik bir açıklama olmuş. Faaliyet raporunda yazdığınız veriler doğru mu? Doğru ise su nerede? Yanlış ise verdiğiniz hangi bilgiye güvenebilir İstanbullular? Açıklayın Sayın başkan Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.
'2 MİLYAR TL'LIK KAYIP SU NEREDE?'
Hasanoğlu'nun ardından İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Ahmet Tüfekçi de "İSKİ yönetimini ciddiyete davet ediyoruz. Şehre verilen su aynı miktarda iken, Son 2 yıldan öncesi ile sonrası arasındaki farkı 'gerçek değildir' diyerek izah etmiş olmuyorsunuz. 2 Milyarlık kayıp su nerede?" diye sordu.