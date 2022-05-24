PKK'ya darbe! Gri kategorideki Beraat Boztemir ve yeşil kategorideki Hakim Bedri imha edildi: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit J.Er Cüneyt KIRLI operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahıyla (2 M-16 piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirildi.

BİRİ YEŞİL DİĞERİ GRİ KATEGORİDE

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos Sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL'ye kadar ödülle *"YEŞİL"*kategoride aranan, *İranlı Agit- Kotol* kod adlı *Hakim Bedri* adındaki terörist olduğu belirlendi.

ARMAÇ NESİMİ KOD ADLI BERAAT BOZTEMİR

Diğer teröristin ise Sözde Amanos Sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle *"GRİ"* kategoride aranan, *Armanç Nesimi* kod adlı *Beraat Boztemir* adındaki terörist olduğu tespit edildi.



ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI!

Yeşil kategoride aranan Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde, Kahramanmaraş/Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzm.J.III.Kad.Çvş. Abdülmecit YILDIRIM'ın şehit edilmesi (1) Astsubay ve (1) Uzman Jandarma Çavuş'un yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi.

Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımızı alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi.

AMANOSLAR TEMİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, Amanos Dağları'nda 1'i yeşil 1'i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Soylu paylaşımında "Başkomutanım, tekmil veriyorum: Amanoslar temiz. Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu'nun o paylaşımı;



Başkomutanım, tekmil veriyorum: Amanoslar temiz



Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri YEŞİL, biri GRİ KATEGORİDE TERÖRİSTİN hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı.



Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak...



