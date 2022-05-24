5 kahraman vatan evladının şehadet haberi baba ocakları Malatya, İzmir, Antalya, Ankara ve Hatay'a ulaştırıldı





ANKARA

24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın Ankara Altındağ'da bulunan ve acı haberinin ulaştığı babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehidin acılı ailesini yalnız bırakmayan mahalleli ise taziye evine ziyaretlerde bulundu.

Şehit için Kur-an okundu ve dualar edildi. 4 senedir uzman çavuş olarak görev yapan Doğan'ın üç ay önce nişanlandığı ve seneye düğünü olduğu öğrenildi.

Üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan Doğan, memleketi Ankara'da yarın toprağa verilecek.