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    • Güncel
    • 24.05.2022 19:38
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    • 24.05.2022 19:40
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    5 kahraman vatan evladının şehadet haberi baba ocakları Malatya, İzmir, Antalya, Ankara ve Hatay'a ulaştırıldı

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 5 askerimizin şehit olduğu açıklandı. Kahraman vatan evlatlarının şehadet haberleri memleketleri Malatya, İzmir, Antalya, Ankara ve Hatay'a ulaştırıldı.

    Şehitlerimizin baba ocaklarında yas var

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde barınan hain PKK'lılar, kahraman Türk askerlerimizi hedef aldı.

    Meluni Dağı etrafında teröristlerle girilen çatışma sonucu 5 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz de hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

    Şehitlerin acı haberleri ise babaevlerine ulaşmaya başladı.

    MALATYA
    Şehitlerden Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehadeti, Malatya Yaka Mahallesi'ndeki ailesine duyuruldu. Baba Cevat ile anne Aynur Tekedereli'nin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

    3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve bekar olan şehit Celal Tekedereli'nin cenazesi, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.



    İZMİR
    28 yaşında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın şehadet haberi de İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Cankaya'nın Bornova'da ailesine acı haberi, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa, Türk bayrakları asıldı.

    Şehit Cankaya'nın nişanlı olduğu ve bu yaz yapılacak düğünle dünyaevine girmeyi planladığı öğrenildi. Şehidin babası Niyazi Cankaya'nın nakliyecilik yaptığı, anne Nazire Cankaya'nın ise ev hanımı olduğu belirtildi.

        ANTALYA
        28 yaşındaki şehit Teğmen Abdulkadir Güler'in de acı haberi, Antalya Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti.

        Bekar olan Güler, Uncalı Şehitliği'ne defnedilecek.



        ANKARA
        24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın Ankara Altındağ'da bulunan ve acı haberinin ulaştığı babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı.

        Şehidin acılı ailesini yalnız bırakmayan mahalleli ise taziye evine ziyaretlerde bulundu.

        Şehit için Kur-an okundu ve dualar edildi. 4 senedir uzman çavuş olarak görev yapan Doğan'ın üç ay önce nişanlandığı ve seneye düğünü olduğu öğrenildi.

        Üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan Doğan, memleketi Ankara'da yarın toprağa verilecek.



        HATAY
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın da ailesine acı haberi İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından verildi.

        Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay 23 yaşında ve bekardı.

            (Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay)

            (Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya)

            (Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan)



            (Malatyalı şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli)



            (Şehit Teğmen Abdulkadir Güler)

            (5 şehidimizin beraber çekildiği fotoğraf)
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            Haberler Güncel 5 kahraman vatan evladının şehadet haberi baba ocakları Malatya, İzmir, Antalya, Ankara ve Hatay'a ulaştırıldı
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