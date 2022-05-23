Son dakika: CHP'nin mitingiyle ilgili sinsi uyarıda bulunan ABD'nin ülkesinde vatandaşına nasıl davrandığını biliyoruz

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, "Tam bir akıl tutulması örneği ABD'nin bu tutumuna karşın, sokak gösterilerinde müdahale yerine göstericileri konuşarak ikna etmeye en güzel örnek olan Türkiye'de, muhalefetin iktidar baskısı altında miting yaptığı izlenimi verme gayretine kim inanır?" dedi.

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