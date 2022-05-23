İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.
- Güncel
- 23.05.2022 09:11
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- Son Güncelleme:
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- 23.05.2022 09:11
Sorumsuz piknikçiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdi
Belgrad Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı. Pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması tepki çekti.
İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.