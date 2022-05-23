Sorumsuz piknikçiler Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdi

İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.







Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.









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