Boğaziçi Üniversitesi provokasyonlarında elebaşı olan Enes Gözüküçük'ten yeni skandal! Dini değerlerle böyle dalga geçti!

DİNİ DEĞERLERE SAYGISIZLIK

Kendisini dinleyen bir gruba sözde şarkı söyleyen Enes Gözüküçük, "Dikkat Allah konuşuyor" ifadesini kullanarak yeni bir skandala imza attı. Söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Instagram kullanıcısı ise paylaşımına, "Hayırdır Allahın mı doğum günü" notunu düştü.