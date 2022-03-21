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    • 21.03.2022 16:24
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    • 21.03.2022 16:42
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    Boğaziçi Üniversitesi eylemleri davasında arbede! CHP'li Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır güvenlik görevlilerine saldırdı

    Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıktığı ve bir güvenlik görevlisinin boynunu sıktığı iddiasıyla 14 sanığın yargılandığı davada arbede çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, güvenlik görevlilerinin üzerine yürüdü, itekledi. CHP'li vekillerin güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar kameraya böyle yansıdı. CHP milletvekillerinin körüklediği olayda hakim ile savcı duruşma salonunu terk etti. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.

    Boğaziçi eylemleri davasında CHP kaynaklı arbede

    İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya CHP milletvekilleri de izleyici olarak takip etti.

    Boğaziçi Üniversitesi'nde skandal görüntüler


    Duruşmada sanık avukatları talepte bulundu. Mahkeme hakimi, sanık avukatlarının taleplerini değerlendirmedi.



    CHP'Lİ VEKİLLER KÖRÜKLEDİ
    Bunun üzerine sanık avukatı tepki gösterdi. Hakim, avukatın duruşma düzenini bozduğunu söyleyerek uyardı. Avukat buna da itiraz edince hakim avukatın salondan zorla çıkarılması talimatı verdi. Salonda bulunan diğer avukatlar ve CHP milletvekilleri ise avukatın çıkarılmasına tepki göstererek adliye güvenliğine engel oldu. Hakim ile savcı duruşma salonunu terk etti. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.



    BAŞLAMADAN ERTELENDİ
    Aranın ardından mahkeme hakimi, duruşmaya izleyici almak istememesi üzerine duruşma salonu önünde bulunan CHP milletvekilleri ve sanık avukatları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
        Boğaziçi eylemleri davasında CHP kaynaklı arbede
        Haberler Güncel Boğaziçi Üniversitesi eylemleri davasında arbede! CHP'li Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır güvenlik görevlilerine saldırdı
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