Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile görüştü.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO'yla ilgili konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

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