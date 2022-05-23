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    • Güncel
    • 23.05.2022 13:42
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    • 23.05.2022 13:42
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Letonyalı mevkidaşıyla görüştü! Gündemde NATO var

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefonda görüştü. Görüşmede, NATO'yla ilgili konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

    Bakan Çavuşoğlu’dan kritik temas

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile görüştü.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO'yla ilgili konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

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