Pes dedirten olay! Niğde'de AK Parti programından dönerken kaza yapan otobüste hayatını kaybeden gençlere nefret kustular!
Adana'da AK Parti'nin düzenlediği gençlik şöleninden dönen öğrencileri taşıyan otobüs Niğde'de şarampole yuvarlandı. Yürek dağlayan olayda 3 kişi hayatını kaybederken 41 kişi yaralandı. Kazanın otobüs şoförünün uyumasıyla meydana geldiği açıklanırken sosyal medyada bazı hesaplar insanlık dışı ifadelerle nefretlerini kustular. Kaza haberlerinin altına yorum yapan kullanıcılar yazdıklarıyla "bu kadarına da pes" dedirtti.
22.05.2022 15:31 - Son Güncelleme: 22.05.2022 15:31
Başkan Erdoğan, "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.