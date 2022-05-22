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Pes dedirten olay! Niğde'de AK Parti programından dönerken kaza yapan otobüste hayatını kaybeden gençlere nefret kustular!

Adana'da AK Parti'nin düzenlediği gençlik şöleninden dönen öğrencileri taşıyan otobüs Niğde'de şarampole yuvarlandı. Yürek dağlayan olayda 3 kişi hayatını kaybederken 41 kişi yaralandı. Kazanın otobüs şoförünün uyumasıyla meydana geldiği açıklanırken sosyal medyada bazı hesaplar insanlık dışı ifadelerle nefretlerini kustular. Kaza haberlerinin altına yorum yapan kullanıcılar yazdıklarıyla "bu kadarına da pes" dedirtti.

22.05.2022 15:31 - Son Güncelleme: 22.05.2022 15:31
Pes dedirten olay! Niğde’de AK Parti programından dönerken kaza yapan otobüste hayatını kaybeden gençlere nefret kustular!

Adana'da AK Parti'nin düzenlediği gençlik şöleninden dönen öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.

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Pes dedirten olay! Niğde’de AK Parti programından dönerken kaza yapan otobüste hayatını kaybeden gençlere nefret kustular!

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Türkiye'yi yasa boğan kaza sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasetçi ve partiden taziye mesajları yayımlandı.

Pes dedirten olay! Niğde’de AK Parti programından dönerken kaza yapan otobüste hayatını kaybeden gençlere nefret kustular!

Başkan Erdoğan, "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Pes dedirten olay! Niğde’de AK Parti programından dönerken kaza yapan otobüste hayatını kaybeden gençlere nefret kustular!

Kaza sonrasında bazı sosyal medya kullanıcıları, hayatını kaybeden gençlerle ilgili insanlık dışı yorumlarda bulundu.

Pes dedirten olay! Niğde’de AK Parti programından dönerken kaza yapan otobüste hayatını kaybeden gençlere nefret kustular!

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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