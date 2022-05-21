Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında kurduğu müzakere masasına İtalyan Başbakan Mario Draghi'den övgüler yağdı

    İtalyan Başbakan Mario Draghi, 'İçimizdeki İrlandalılar' gibi her şeye kılıf uydurdu. Türkiye'yi eleştirdi durdu. Ancak Başkan Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasında müzakere masası kurunca doğru yolu buldu.

    Bak Mario ne diyo

    Dragiı, birçok kez haddini aştı. Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Ancak Türkiye dünyanın yapamadığını yapıp Rusya ve Ukrayna'yı aynı masada buluşturunca geri adım attı.



    Önce Erdoğan'ı eleştiren eski büyükelçi Mattiolo'yu fırçaladı. Ardından da Temmuz'da Ankara'ya gideceğini açıkladı: İlişkilerimizin güçlendirilmesini isteyeceğim.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ’Seyyah’ ile zamanda yolculuk!
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında kurduğu müzakere masasına İtalyan Başbakan Mario Draghi'den övgüler yağdı
        SON DAKİKA