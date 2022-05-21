Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında kurduğu müzakere masasına İtalyan Başbakan Mario Draghi'den övgüler yağdı

İtalyan Başbakan Mario Draghi, 'İçimizdeki İrlandalılar' gibi her şeye kılıf uydurdu. Türkiye'yi eleştirdi durdu. Ancak Başkan Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasında müzakere masası kurunca doğru yolu buldu.
Dragiı, birçok kez haddini aştı. Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Ancak Türkiye dünyanın yapamadığını yapıp Rusya ve Ukrayna'yı aynı masada buluşturunca geri adım attı.
Önce Erdoğan'ı eleştiren eski büyükelçi Mattiolo'yu fırçaladı. Ardından da Temmuz'da Ankara'ya gideceğini açıkladı: İlişkilerimizin güçlendirilmesini isteyeceğim.